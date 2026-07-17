Juventus Women ufficiali le cessioni a titolo definitivo di Cascarino e Harviken | ecco il comunicato del club bianconero

Juventus Women ha annunciato la cessione definitiva di Estelle Cascarino al West Ham e di Mathilde Harviken all’Aston Villa. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale confermando i trasferimenti. Le due giocatrici lasciano la squadra dopo aver concluso il loro periodo contrattuale, senza ulteriori dettagli sui termini economici o sulla durata dei nuovi accordi. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni delle cessioni.

di Luca Fiore Juventus Women, ufficiali le cessioni di Estelle Cascarino al West Ham e Mathilde Harviken all’Aston Villa: il comunicato del club bianconero. Il calciomercato femminile fa registrare un’importante operazione in uscita per il club bianconero. La Juventus Women ha infatti ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Estelle Cascarino e di Mathilde Harviken. La talentuosa giocatrice francese saluta l’Italia per proseguire la sua avventura calcistica in Inghilterra, consolidando il suo legame con il West Ham nella prestigiosa Women’s Super League, mentre la norvegese si trasferirà all’ Aston Villa. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’operazione di mercato rappresenta la naturale evoluzione di un percorso iniziato pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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