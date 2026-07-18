La Lazio ha registrato solo 1.600 rinnovi di abbonamenti, lasciando lo stadio Olimpico con un numero molto basso di tifosi per la prossima stagione. La protesta dei supporter prosegue e lo stadio resta in gran parte vuoto, con poche persone che hanno confermato la propria presenza. La situazione indica una significativa riduzione della partecipazione dei tifosi rispetto agli anni precedenti. La società non ha comunicato ancora piani specifici per aumentare l’affluenza o rispondere alle preoccupazioni dei sostenitori.

Il fantasma di uno stadio deserto per la stagione 202627 è ormai uno scenario concreto per la Lazio. Quella che si sta consumando in questi giorni all'ombra del Colosseo ha tutta l'aria di essere la cronaca di un flop annunciato: la campagna abbonamenti biancoceleste sta registrando numeri drammatici, specchio fedele di una contestazione totale e radicata da parte della tifoseria contro la gestione di Claudio Lotito., L'input lanciato dai gruppi organizzati di Curva Nord e Tribuna Tevere è stato recepito alla lettera. Sebbene la società abbia deciso di secretare i dati ufficiali fino al 22 luglio — preferendo attendere la fine della fase di prelazione prima di aprire la vendita libera — le indiscrezioni giornalistiche, confermate da Il Tempo, parlano di appena 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Lazio sempre più sola, la protesta continua e l’Olimpico resta vuoto: solo 1600 rinnovi

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Lazio-Genoa, la protesta dei tifosi: Olimpico semi-vuoto

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