Orario Roma Lazio è sempre più caos nella Capitale | la Juve resta in attesa Le possibili date della sfida contro la Fiorentina
A Roma, l'orario della partita tra la Lazio e l'Atalanta è ancora da definire, con le scelte che potrebbero essere tra domenica e lunedì. La Juventus, che ha una gara in contemporanea, aspetta di conoscere il proprio orario di inizio. La confusione sulle date e gli orari si sta intensificando, creando incertezza tra le squadre e i tifosi.
di Francesco Spagnolo Orario Roma Lazio, la sfida si disputerà fra domenica e lunedì. La Juve è in attesa visto che giocherà in contemporanea. I dettagli. Il calendario della Serie A si trova di fronte a un intricato rebus logistico e di sicurezza che sta scuotendo i vertici del calcio italiano. Al centro della contesa c’è la definizione dell’orario Roma Lazio, la stracittadina capitolina valida per la penultima giornata di campionato. La Lega Serie A e i broadcaster televisivi spingono per la collocazione domenicale, individuando come slot ideale le 12:30 di domenica 17 maggio. Questa scelta, tuttavia, si scontra frontalmente con le esigenze della città di Roma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Notizie correlate
Le partite di oggi: la Roma contro la Fiorentina per accorciare sulla Juve. Il City sfida l'EvertonNel primo dei due posticipi della 35esima giornata di Serie A, la Cremonese ospita la Lazio.
Kean, l’ex Juve ancora out: salterà la sfida contro la Roma. Il motivo della sua assenza e quando la Fiorentina lo avrà a disposizionedi Francesco SpagnoloKean, l’ex Juve non sarà a disposizione per la sfida della Fiorentina contro la Roma a causa della nascita del secondo figlio.
Argomenti più discussi: Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea; Derby di Roma, cambia la data della stracittadina? Le ultime su Roma-Lazio; Roma-Lazio, derby alle 12:30 per l'incrocio con gli Internazionali? Gasperini 'risponde' a Sarri; Furia Sarri per il derby di Roma anticipato: perché la Lega è stata obbligata alle 12.30.
#Derby, ultima parola alla Lega. Lo spostamento di orario è la soluzione più probabile #ASRoma #RomaLazio x.com
? Il Questore di Roma si è espresso sulla tematica relativa alla scelta dell'orario per la partita dello stadio Olimpico tra la #Roma e la #Lazio! E' nata una grande polemica dato il problema della contemporaneità tra il derby e gli Internazionali di tennis COS facebook