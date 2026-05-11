Orario Roma Lazio è sempre più caos nella Capitale | la Juve resta in attesa Le possibili date della sfida contro la Fiorentina

A Roma, l'orario della partita tra la Lazio e l'Atalanta è ancora da definire, con le scelte che potrebbero essere tra domenica e lunedì. La Juventus, che ha una gara in contemporanea, aspetta di conoscere il proprio orario di inizio. La confusione sulle date e gli orari si sta intensificando, creando incertezza tra le squadre e i tifosi.

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