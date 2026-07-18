Abbonamenti flop Lazio sempre più sola

La campagna abbonamenti della Lazio ha registrato risultati deludenti, con i gruppi organizzati che hanno previsto numeri simili a quelli di una società di serie C. La decisione di non proseguire con l’iniziativa è stata comunicata ufficialmente, evidenziando un calo di interesse tra i tifosi. La situazione evidenzia una diminuzione delle sottoscrizioni rispetto alle aspettative iniziali. La società non ha ancora annunciato eventuali misure correttive o modifiche alla strategia di vendita.

Cronaca di un flop annunciato. Non c'erano grandi dubbi dopo il comunicato dei gruppi organizzati sul fatto che la campagna abbonamenti avrebbe avuto numeri da società di serie C. Per ora i tifosi laziali hanno preso alla lettera l'input dei ragazzi della curva Nord e della tribuna Tevere e, anche se il dato ufficiale viene tenuto nascosto, sarebbero circa 1.600 le tessere sottoscritte rispetto alle 29.916 dell'anno passato (secondo risultato di tutti i tempi dell'era Lotito, dopo il record del 2023-2024 con 30.333 abbonamenti). La società biancoceleste ha deciso di rinviare al 22 luglio la comunicazione del numero ufficiale preferendo attendere si chiuda la fase dei rinnovi prima della vendita libera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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