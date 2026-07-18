Il 15 dicembre, durante una cena di Natale, un dirigente ha dichiarato che non ci sarebbero stati aumenti di capitale. Tuttavia, i dati finanziari successivi mostrano discrepanze rispetto alle sue affermazioni. Le analisi dei bilanci indicano che le risorse disponibili non corrispondono alle dichiarazioni pubbliche fatte in quella occasione. La situazione finanziaria dell'organizzazione presenta elementi che non coincidono con le parole pronunciate durante l’evento.

Terza puntata del nostro percorso tra le dichiarazioni rilasciate da Claudio Lotito il 15 dicembre scorso, alla cena di Natale. Come sempre, mettiamo le sue parole a confronto con i numeri e i fatti arrivati dopo. Oggi cinque punti, i più densi. Domani l'ultimo appuntamento chiuderà la serie. L'OTTANTA PER CENTO ROVESCIATO La previsione centrale del video: l'ottanta per cento delle squadre in difficoltà, diverse impossibilitate a fare mercato. Sette mesi dopo le tre società fuori parametro hanno ripianato con interventi della proprietà, il Como da solo con 110 milioni, e 19 squadre su 20 operano senza limitazioni; l'unica con problemi è la Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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