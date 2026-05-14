Altro che Iran la vera minaccia per Trump è l’aumento del costo della vita
Prima di partire per Pechino, l’ex presidente ha dichiarato che il vero problema per lui non riguarda l’Iran, ma l’aumento dei prezzi al consumo. Ha sottolineato come i rincari abbiano avuto un impatto sulla vita quotidiana delle persone, mettendo in discussione le politiche attuate durante l’attuale amministrazione. Le sue parole sono arrivate prima di un viaggio ufficiale in Cina, dove si discuterà anche di questioni economiche.
Prima di salire sull’Air Force One diretto a Pechino, Donald Trump ha messo in chiaro di non essere preoccupato «nemmeno un po’» dell’ inflazione cresciuta più delle attese e dei prezzi della benzina schizzati alle stelle (almeno per gli standard Usa), dicendosi convinto che tutto tornerà alla normalità una volta terminata la guerra contro l’Iran. Sarà. Ma i fatti dicono che il presidente americano è volato da Xi Jinping in un periodo di crisi economica tra i più cupi della sua permanenza alla Casa Bianca, con un Paese duramente colpito dall’aumento del costo della vita. Una minaccia gravissima in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, ben più del nucleare di Teheran.🔗 Leggi su Lettera43.it
Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa
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Temi più discussi: Trump boccia la proposta di accordo di Teheran, ma la guerra per gli USA è tutt’altro che indolore; Iran, altro che tregua: colpite due petroliere di Teheran; Guerra Iran, minacce a Francia e Uk: prezzo del petrolio alle stelle; il manifesto.
Fanno la fila per baciarmi il cu.... L'esercito #Usa sta facendo il cu...all' #Iran. Quale altro linguaggio ci si poteva aspettare da un Presidente che ha notoriamente il cu...in faccia? #trump #cialtroneinchief x.com
Su 30 clienti che abbiamo 29.9 sono alla canna del Gas. Commercio fermo, investimenti pure. Altro che guerra in Iran, la guerra è qua. Con l'AI sarà una carneficina. facebook
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