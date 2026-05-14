Altro che Iran la vera minaccia per Trump è l’aumento del costo della vita

Prima di partire per Pechino, l’ex presidente ha dichiarato che il vero problema per lui non riguarda l’Iran, ma l’aumento dei prezzi al consumo. Ha sottolineato come i rincari abbiano avuto un impatto sulla vita quotidiana delle persone, mettendo in discussione le politiche attuate durante l’attuale amministrazione. Le sue parole sono arrivate prima di un viaggio ufficiale in Cina, dove si discuterà anche di questioni economiche.

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