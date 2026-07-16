lazio quei conti di lotito che non tornano

Il 15 dicembre 2025, durante una cena di Natale, un rappresentante del club ha dichiarato che la società non ha debiti, mutui, leasing o bond. Ha anche affermato che la Lazio è una società virtuosa e solida dal punto di vista finanziario.

Il 15 dicembre 2025, a margine della cena di Natale, Claudio Lotito si concesse una lunga chiacchierata con i cronisti. Un fiume di parole con cui rivendicava la solidità della Lazio: «La Lazio purtroppo è virtuosa, non ha debiti, non usa mutui, non ha leasing, non ha bond». E ancora, sul mercato bloccato: «Tu applichi una legge che è stata abolita, come fai ad applicarla se l'hai abolita dal primo luglio? Mi spacchi il mercato in due tranche». Concetti ribaditi con forza, a testa alta. A distanza di sette mesi, però, quelle affermazioni possono finalmente essere messe alla prova dei fatti. Nel frattempo sono arrivatila semestrale, la misurazione federale della scorsa primavera e la sessione estiva: quasi ogni frase pronunciata quella sera ha ormai avuto il suo consuntivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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CAOS LAZIO E CONTESTAZIONE A LOTITO: SENTITE MANFREDINI

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