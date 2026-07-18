Un avvocato difensore ha dichiarato che condannare Castellucci è stato immorale, affermando che la sentenza non riflette la realtà dei fatti. Ha aggiunto che si tratta di un uomo innocente che è stato condannato ingiustamente. L’avvocato ha criticato la decisione giudiziaria senza usare formule di circostanza e ha definito la condanna come un atto che non rispecchia la verità. Non sono state fornite altre precisazioni sui dettagli del procedimento o sui motivi della condanna.

Non si è nascosto dietro giri di parole, non ha fatto lo slalom fra le subordinate. «Questa sentenza non rende giustizia alla realtà dei fatti. È stato condannato un innocente». Giovanni Paolo Accinni, luminare di diritto penale commerciale e difensore di Giovanni Castellucci, è molto deluso dall’esito del primo processo sul crollo del ponte Morandi e si prepara alla battaglia legale in Appello. In questa partita non è in gioco solo il destino del suo cliente ma un fondamento di legalità (quello della responsabilità individuale) messo a dura prova da una deriva delle toghe che ammiccano al consenso popolare.? Contenuto riservato agli abbonati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’avvocato difensore Giovanni Paolo Accinni: «Condannare Castellucci è stato immorale»

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