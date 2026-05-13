Nordio | ‘Com’è stato possibile condannare Stasi?’

Il ministro della Giustizia ha commentato la condanna di una persona in un caso giudiziario, chiedendosi come sia stato possibile arrivare a una sentenza definitiva in assenza di dubbi ragionevoli. La sua dichiarazione si concentra sulla possibilità di condannare solo quando le prove sono chiare e inconfutabili, sottolineando la necessità di garantire il rispetto delle regole processuali. La domanda riguarda la modalità in cui si è arrivati a questa condanna specifica.

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