Nordio | ‘Com’è stato possibile condannare Stasi?’

Da imolaoggi.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia ha commentato la condanna di una persona in un caso giudiziario, chiedendosi come sia stato possibile arrivare a una sentenza definitiva in assenza di dubbi ragionevoli. La sua dichiarazione si concentra sulla possibilità di condannare solo quando le prove sono chiare e inconfutabili, sottolineando la necessità di garantire il rispetto delle regole processuali. La domanda riguarda la modalità in cui si è arrivati a questa condanna specifica.

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“Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello?” Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine di un convegno, sul caso Garlasco e in merito alla condanna di Alberto.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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