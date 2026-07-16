Il tribunale di Genova ha condannato a dodici anni di reclusione Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e principale imputato nel processo di primo grado in merito al crollo del Ponte Morandi di Genova che, il 14 agosto del 2018, costò la vita a quarantatré persone. Gli imputati nel processo erano cinquantasette, ma le condanne solo trentadue, per reati come crollo colposo, omicidio colposo e omicidio stradale. I giudici hanno condannato Giovanni Castellucci a dodici anni per il crollo del Ponte Morandi. La procura aveva chiesto per Castellucci, che non era presente in aula, una condanna a diciotto anni e... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - È arrivata la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova: Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni

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Crollo Ponte Morandi, la lettura della sentenza al tribunale di Genova

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Il ponte Morandi è crollato il 14 agosto del 2018 poco dopo le 11.30, causando la morte di 43 persone: a quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall'inizio del dibattimento, è arrivata la sentenza del processo di primo grado ? shorturl.at/8Po2t x.com

Ponte Morandi, la sentenza sul crollo: 12 anni a Castellucci, ex a.d. di Autostrade, 5 anni all'ex direttore della vigilanza del Mit Coletta reddit

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