È arrivata la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi a Genova | Giovanni Castellucci è stato condannato a dodici anni
Il tribunale di Genova ha condannato a dodici anni di carcere l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, principale imputato nel processo relativo al crollo del Ponte Morandi nel 2018, che provocò 43 decessi. La sentenza si riferisce a un procedimento di primo grado. La causa riguarda la responsabilità nella gestione e manutenzione del ponte, crollato il 14 agosto 2018.
Il tribunale di Genova ha condannato a dodici anni di reclusione Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia e principale imputato nel processo di primo grado in merito al crollo del Ponte Morandi di Genova che, il 14 agosto del 2018, costò la vita a quarantatré persone. Gli imputati nel processo erano cinquantasette, ma le condanne solo trentadue, per reati come crollo colposo, omicidio colposo e omicidio stradale. I giudici hanno condannato Giovanni Castellucci a dodici anni per il crollo del Ponte Morandi. La procura aveva chiesto per Castellucci, che non era presente in aula, una condanna a diciotto anni e... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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Crollo Ponte Morandi, la lettura della sentenza al tribunale di Genova
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