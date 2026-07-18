Lavori di pubblica utilità mai fatti I vertici di associazione animalista nei guai per falso e corruzione

I vertici di un’associazione animalista sono indagati per falso e corruzione. Le accuse riguardano presunte irregolarità nei lavori di pubblica utilità destinati alla tutela degli animali. Secondo le verifiche, i lavori mai sarebbero stati eseguiti o completati, nonostante siano stati dichiarati conclusi. Le indagini sono in corso e coinvolgono i responsabili dell’organizzazione.

Il contesto dell’inchiesta è quello della salvaguardia degli animali. Ma questa volta le verifiche non hanno a che fare con possibili maltrattamenti bensì con i lavori di pubblica utilità. Si tratta di un’attività non retribuita che viene svolta a favore della collettività in enti pubblici o in associazioni di volontariato. Funziona da pena sostitutiva ed è finalizzata all’estinzione del reato. Tuttavia secondo l’ipotesi accusatoria nel nostro caso il volontariato non sarebbe mai stato fatto (o perlomeno solo in forma molto contenuta) e le firme di presenza sarebbero state in realtà posticce. Un’indagine, quella su una nota associazione di tutela e recupero degli animali, che non solo ha coinvolto un consigliere e il presidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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