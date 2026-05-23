Il presidente di un’associazione animalista è stato denunciato per aver preso gatti e rinchiusi nei rifugi senza consenso. La polizia ha accertato che i gatti erano stati sottratti e detenuti illegalmente. L’indagine ha portato alla denuncia per furto. Nessun’altra persona coinvolta risulta essere stata imputata nel procedimento. La vicenda riguarda alcuni gatti rinchiusi in rifugi gestiti dall’associazione.

Prendevano i gatti per poi rinchiuderli in alcuni rifugi. Una sorta di furto che è costato una denuncia all’autorità giudiziaria al presidente di un’associazione animalista per furto di gatti. A segnalare i fatti un privato cittadino che ha contattato i carabinieri del nucleo forestale di Priverno (Latina) dopo la scomparsa della sua gatta. L’uomo infatti era solito lasciare l’animale in libertà con la fiducia che sarebbe sempre tornato da lui. Ma non vedendola effettivamente tornare, il proprietario ha poi scoperto che la sua gatta era stata prelevata dall’ associazione animalista e rinchiusa in un rifugio. Dopo la denuncia e la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria, è emerso un presunto “costante modus operandi” messo in atto dall’associazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gatti “rubati” e rinchiusi nei rifugi: denunciato per furto il presidente di un’associazione animalista

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