Totò Cuffaro patteggai tre anni per corruzione sconterà la pena in lavori di pubblica utilità
L’ex presidente della Regione Sicilia ha concordato un patteggiamento di tre anni di reclusione per il reato di corruzione. La decisione è stata confermata dal giudice per le udienze preliminari di Palermo, che ha autorizzato la pena alternativa in lavori di pubblica utilità. La vicenda riguarda un’indagine su presunte irregolarità nella gestione di concorsi, nomine e appalti nel settore sanitario regionale. L’accordo si basa sull’intesa tra pubblico ministero e difesa, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari.
L’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro ha ottenuto il via libera del gup di Palermo al patteggiamento nell’inchiesta sulla presunta gestione illecita di concorsi, nomine e appalti nella sanità regionale. Coinvolti nel procedimento anche dirigenti ospedalieri, faccendieri e imprenditori. L’ex governatore, imputato per corruzione, ha patteggiato una pena di tre anni nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta gestione illecita di concorsi pubblici, nomine nella sanità regionale e appalti. La decisione è stata presa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, che ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa dell’ex governatore nel corso della precedente udienza preliminare e condivisa dai magistrati inquirenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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