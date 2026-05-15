Totò Cuffaro patteggai tre anni per corruzione sconterà la pena in lavori di pubblica utilità

L’ex presidente della Regione Sicilia ha concordato un patteggiamento di tre anni di reclusione per il reato di corruzione. La decisione è stata confermata dal giudice per le udienze preliminari di Palermo, che ha autorizzato la pena alternativa in lavori di pubblica utilità. La vicenda riguarda un’indagine su presunte irregolarità nella gestione di concorsi, nomine e appalti nel settore sanitario regionale. L’accordo si basa sull’intesa tra pubblico ministero e difesa, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari.

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