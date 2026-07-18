Lavori al rondò Nuova viabilità sino a fine agosto

Da lunedì, sono iniziati nuovi lavori al rondò di viale Pavia, parte delle opere di urbanizzazione dell'area ex Abb. Il cantiere coinvolge la rotatoria e il tratta di via Lombardo, con modifiche temporanee alla viabilità che dureranno fino alla fine di agosto. La viabilità sarà soggetta a cambiamenti durante questo periodo, secondo le indicazioni fornite dagli interventi previsti dal Piano Integrato di Intervento.

Nuova fase di lavori, da lunedì, per la rotatoria di viale Pavia, nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Integrato di Intervento dell’area ex Abb: il cantiere interesserà la nuova rotatoria e il tratto di via Lombardo, con modifiche alla viabilità sino a fine agosto. Le lavorazioni più impattanti sulla circolazione sono state programmate nel periodo estivo, al fine di ridurre i disagi al minimo e completare le fasi più delicate prima della ripresa delle scuole. Dal 20 luglio al 3 agosto sarà quindi allestito il cantiere sulla rotatoria di viale Pavia, con posa di recinzioni e segnaletica temporanea, secondo modalità analoghe a quelle già adottate lungo via Sant’Angelo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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