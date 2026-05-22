Via Nuova Agnano cambia la viabilità per lavori | senso unico e limitazioni al traffico fino al 19 giugno

Da oggi, in via Nuova Agnano, tra viale Kennedy e via Diocleziano, sono in vigore nuove disposizioni di circolazione in seguito a lavori in corso. La strada è diventata a senso unico e sono state istituite limitazioni al traffico, che resteranno in vigore fino al 19 giugno. Queste modifiche riguardano l’area di Fuorigotta, interessata da interventi di manutenzione e lavori di riqualificazione. La viabilità temporanea è stata adottata per consentire l’esecuzione degli interventi senza interruzioni.

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Nuovo dispositivo temporaneo di circolazione in via Nuova Agnano, tra viale Kennedy e via Diocleziano per consentire gli interventi nell’area di Fuorigrotta Nuove modifiche alla viabilità nell’area occidentale di Napoli. A partire da lunedì 25 maggio e fino al 19 giugno 2026 entrerà in vigore un dispositivo temporaneo di circolazione in via Nuova Agnano per consentire l’esecuzione di lavori lungo l’arteria stradale. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l’incrocio con viale Kennedy e quello con via Bagnoli-via Diocleziano. Secondo quanto disposto dal Comune di Napoli, nel tratto interessato sarà istituito il senso unico di marcia. Il dispositivo introduce anche il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nello stesso tratto di via Nuova Agnano interessato dai lavori. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Via Nuova Agnano, cambia la viabilità per lavori: senso unico e limitazioni al traffico fino al 19 giugno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Via Nuova Agnano, senso unico per un mese: lavori alla rete elettrica Lavori alla nuova cabina elettrica. Semafori e limitazioni al trafficoPer consentire i lavori di allacciamento di una nuova cabina elettrica, da ieri e fino al termine dell’intervento è vietato il transito e la sosta... Napoli, dal 25 maggio al 19 giugno nuovo dispositivo di circolazione in via Nuova Agnano per lavoriIl Comune di Napoli informa che da lunedì 25 maggio, fino al 19 giugno 2026, è istituito in via Nuova Agnano un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori ... ilmattino.it Non lo farei entrare nemmeno all’ippodromo di Agnano, x.com