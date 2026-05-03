PalaGuerrieri ora la fine dei lavori è il 19 agosto

Al PalaGuerrieri i lavori di ristrutturazione sono previsti per concludersi il 19 agosto. La giunta comunale ha annunciato che sono stati stanziati fondi supplementari per il rifacimento del parquet, dopo un prolungato stato di inattività nel cantiere. Inoltre, è stato dichiarato che è stata richiesta una richiesta di risarcimento danni da mezzo milione di euro a causa di errori progettuali che hanno causato ritardi.

Cantiere lumaca al PalaGuerrieri, la giunta Ghergo fa finalmente chiarezza, stanzia fondi aggiuntivi per rifare il parquet e rivela di aver chiesto un risarcimento danni da mezzo milione di euro per errori progettuali. Tra le novità anche una nuova data di fine lavori: 19 agosto 2026. Ma lo stesso assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta ammette: "Non so dire se effettivamente il 19 agosto i lavori saranno finiti. E’ ciò che è scritto negli atti ufficiali. A seguito della quarta variante è stato assegnato un nuovo tempo di 150 giorni". "Il cantiere – ha aggiunto Vergnetta replicando all’ex sindaco Roberto Sorci – prosegue. Di certo non velocemente come vorremmo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - PalaGuerrieri, ora la fine dei lavori è il 19 agosto Notizie correlate Leggi anche: "PalaGuerrieri, la fine dei lavori è un rebus" Teleriscaldamento in centro. La fine dei lavori sarà il 31 agostoTeleriscaldamento geotermico tra operazioni complesse e installazioni che stanno raggiungendo e interessando il centro storico di Piancastagnaio e... Una raccolta di contenuti Si parla di: PalaGuerrieri, ora la fine dei lavori è il 19 agosto. PalaGuerrieri, ora la fine dei lavori è il 19 agostoDopo il pressing dell’ex sindaco Sorci, l’assessore Vergnetta fa chiarezza annunciando anche un risarcimento danni da 500mila euro ... msn.com PalaGuerrieri, la fine dei lavori è un rebusIl cantiere del PalaGuerrieri torna a infiammare le polemiche. Dalla giunta Ghergo non vengono forniti tempi sulla chiusura del cantiere e Pino Pariano attacca: La fine dei lavori, prevista per il ... ilrestodelcarlino.it