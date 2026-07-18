L’industria automobilistica di Brescia si trova in allarme a causa della crisi di Volkswagen. La filiera locale, che negli anni ha sviluppato una parte significativa della produzione, si trova ora sotto pressione. Le aziende del settore temono ripercussioni sulla stabilità del sistema manifatturiero, qualora non vengano adottate misure di protezione. La situazione evidenzia come le difficoltà di un grande gruppo internazionale possano influenzare anche le realtà industriali più piccole e radicate nel territorio.

La crisi di Volkswagen attraversa i confini tedeschi e arriva fino a Brescia, territorio che negli anni ha costruito una parte importante della propria forza industriale sulla filiera dell’automotive. L’annuncio del gruppo di una possibile riduzione fino a 100mila posti di lavoro nei prossimi anni, insieme alla revisione della struttura produttiva in Germania, è il segnale più evidente delle difficoltà che stanno attraversando i grandi costruttori tradizionali. Una crisi che si inserisce in una fase complessa per l’intero settore: la concorrenza dei produttori cinesi, la difficile transizione verso l’elettrico, il rallentamento della domanda e la pressione sui costi stanno mettendo sotto stress i principali gruppi europei, con effetti inevitabili lungo le catene di fornitura. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - L’automotive bresciano di fronte alla crisi Wolswagen: «Se non si protegge la manifattura è a rischio tutto il sistema»

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100,000 Jobs: CRISIS At Volkswagen: 4 Massive Factories Slated to Close!

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