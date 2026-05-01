L’Italia manifattura d’Europa scivola nella crisi di sistema

L’Italia, tradizionalmente considerata una delle principali nazioni manifatturiere in Europa, sta attraversando una fase di rallentamento economico. I dati più recenti degli enti di statistica e degli istituti di ricerca indicano una crescita economica molto debole, con valori prossimi allo zero. Questa situazione riflette una crisi di sistema che coinvolge il settore industriale e produttivo del paese.

Lavoro La narrazione del centrodestra va a sbattere sui numeri: più 58% di cassa integrazione straordinaria, nell’industria oltre il 69% Lavoro La narrazione del centrodestra va a sbattere sui numeri: più 58% di cassa integrazione straordinaria, nell’industria oltre il 69% I periodici rapporti degli istituti di statistica e dei centri studi sono univoci. Segnalano una crescita inchiodata allo zero virgola. Un calo della produzione industriale da ormai tre anni. Una desertificazione produttiva che avanza, investendo non solo le regioni del sud ma anche quelle del centro. Un massiccio incremento della cassa integrazione straordinaria. E un ulteriore aumento della precarietà e del lavoro povero, che fanno crescere ancor di più le già accentuate diseguaglianze sociali nel paese.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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