Automotive assessore Guidesi a Bilbao per l’assemblea Ara | Se la Commissione non cambia rischio nuovi disoccupati in Europa

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’assessore Guidesi ha partecipato a Bilbao all’assemblea Ara, avvertendo che se la Commissione Europea non modifica la sua politica sull’automotive, ci saranno ulteriori disoccupazioni in Europa. Ha dichiarato che la situazione economica e occupazionale del settore rischia di peggiorare senza un cambiamento di impostazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Se la Commissione Europea non cambia radicalmente impostazione sull’Automotive, la situazione economica e occupazionale del comparto non potrà che peggiorare ulteriormente, con gravi ripercussioni sociali nell’intero Continente”. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, intervenendo a Bilbao, in Spagna, all’assemblea annuale dell’Alleanza delle Regioni automobilistiche europee (Ara). “Da ormai quattro anni – ha ricordato - la Lombardia combatte in Europa per difendere il settore Automotive, un comparto strategico non solo per il tessuto produttivo lombardo e italiano, ma per tutta l’industria europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

automotive assessore guidesi a bilbao per l8217assemblea ara se la commissione non cambia rischio nuovi disoccupati in europa
© Ilgiornale.it - Automotive, assessore Guidesi a Bilbao per l’assemblea Ara: “Se la Commissione non cambia, rischio nuovi disoccupati in Europa”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Guerra in Medio Oriente, l'allarme dell'assessore Guidesi: "Come nel 2022, manca la protezione europea"L'assessore Guidesi ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione in Medio Oriente, sottolineando che, come nel 2022, manca una protezione...

Caos entri estivi, l’assessore Ara: “C’è stato un baco nel sistema, ma oltre 5.000 persone hanno concluso velocemente la domanda”L’assessore ha spiegato che nel sistema di gestione delle domande per i centri estivi comunali si è verificato un problema tecnico.

Temi più discussi: Lombardia al top per minor spesa pro capite | Fontana: L'Italia risparmia 100 miliardi se spende come; E-CAR STELLANTIS A POMIGLIANO | Dove l’Ue prenderà l’energia per le nuove auto elettriche?; NON SOLO ELECTROLUX | Dopo auto e acciaio l'Italia rischia la desertificazione industriale.

Automotive, Guidesi: Lombardia continuerà a combattere/ Da Ue passo avanti, ma serve tanto altroPur rivendicando un ruolo decisivo della Lombardia in questo cambiamento, per Guidesi serve molto di più: egli è convinto che una vera neutralità tecnologica possa mettere al riparo il settore europeo ... ilsussidiario.net

Automotive, Guidesi: Con atteggiamento Ue rischio deindustrializzazione concretoL’apertura reale a tutte le tecnologie e quindi anche ai biocarburanti e la revisione dei limiti di CO2 da prevedere anche per i camion e bus: questi sono alcuni degli interventi che l’assessore ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web