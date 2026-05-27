L’assessore Guidesi ha partecipato a Bilbao all’assemblea Ara, avvertendo che se la Commissione Europea non modifica la sua politica sull’automotive, ci saranno ulteriori disoccupazioni in Europa. Ha dichiarato che la situazione economica e occupazionale del settore rischia di peggiorare senza un cambiamento di impostazione.

“Se la Commissione Europea non cambia radicalmente impostazione sull’Automotive, la situazione economica e occupazionale del comparto non potrà che peggiorare ulteriormente, con gravi ripercussioni sociali nell’intero Continente”. Lo ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, intervenendo a Bilbao, in Spagna, all’assemblea annuale dell’Alleanza delle Regioni automobilistiche europee (Ara). “Da ormai quattro anni – ha ricordato - la Lombardia combatte in Europa per difendere il settore Automotive, un comparto strategico non solo per il tessuto produttivo lombardo e italiano, ma per tutta l’industria europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Automotive, assessore Guidesi a Bilbao per l’assemblea Ara: “Se la Commissione non cambia, rischio nuovi disoccupati in Europa”

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