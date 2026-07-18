L' attesa della gara | la performance dell' argentina Durrieu ad Alchemilla
Prima della gara, l’atleta argentina Durrieu si è preparata intensamente, con muscoli tesi e sensi vigili. La fase di attesa si conclude con il suo posizionamento ai blocchi di partenza, pronta a scattare. La performance si svolge in un’atmosfera di concentrazione e tensione, con i partecipanti concentrati sui propri tempi e movimenti. La competizione si svolge presso il centro Alchemilla, dove si sono radunati gli atleti per le prove di questa giornata.
Prima della «gara» c’è un lungo processo di preparazione, che porta ai blocchi di partenza con i muscoli ben tesi, con i sensi desti a captare gli avversari. A questi orizzonti si rivolge la performance in programma in due momenti presso Alchemilla, a palazzo Vizzani (via Santo Stefano 43): oggi (sabato 18) e martedì 21 alle 19. «Runner-up» dell’argentina Sofía Durrieu, è un allenamento alla velocità, o almeno a una intenzione di velocità. La performance è il momento saliente dell'open studio intitolato «Race Days (On a Pressure Sensitive Starting Blocks)» (curato da Giulia Giacomelli e Gabriele Tosi e reso possibile grazie... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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