L' attesa della gara | la performance dell' argentina Durrieu ad Alchemilla

Notizia in breve

Prima della gara, l’atleta argentina Durrieu si è preparata intensamente, con muscoli tesi e sensi vigili. La fase di attesa si conclude con il suo posizionamento ai blocchi di partenza, pronta a scattare. La performance si svolge in un’atmosfera di concentrazione e tensione, con i partecipanti concentrati sui propri tempi e movimenti. La competizione si svolge presso il centro Alchemilla, dove si sono radunati gli atleti per le prove di questa giornata.