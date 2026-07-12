La Svizzera è stata eliminata dai Mondiali dopo la sconfitta 3-1 contro l’Argentina nei quarti di finale. La partita si è disputata durante la notte e ha segnato la fine del percorso per il difensore dell’Inter, Akanji. La gara si è conclusa con un risultato che ha impedito alla squadra svizzera di accedere alle semifinali.

di Stefano Cori Akanji chiude il suo cammino ai Mondiali, decisiva la sconfitta per 3-1 contro l’Argentina di Lautaro Martinez. Nel corso della notte si è giocato il match tra Argentina e Svizzera, che ha concluso il programma dei quarti di finale del Mondiale. Ad avere la meglio è stata la formazione sudamericana, che ha superato il turno solamente dopo i tempi supplementari. Al vantaggio dei Campioni del Mondo in carica targato Mac Allister al 21? ha risposto Ndoye al 67?. Oltre il 90? la squadra di Lionel Scaloni ha avuto la meglio trovando prima il 2-1 e poi il 3-1. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Emozioni contrastanti per i giocatori dell’Inter nella notte appena trascorsa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Akanji eliminato, la Svizzera esce con l’Argentina di Lautaro: i numeri della gara del difensore dell’Inter

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