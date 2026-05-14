Stasera su Rai 2 alle 20.15 va in onda la seconda semifinale di Eurovision 2026, con 15 cantanti in gara per conquistare uno dei 10 posti in finale. Tra i partecipanti, spicca il nome del danese Søren Torpegaard Lund, considerato tra i favoriti dai bookmaker. La prima serata si è svolta martedì, e ora l’attenzione si sposta sulla seconda manche, che prosegue con le esibizioni dei concorrenti in competizione.

D opo la prima serata di martedì, Eurovision 2026 prosegue stasera su Rai 2 dalle 20.15 con la seconda semifinale. Sul palco, una nuova tornata di cantanti, sempre 15, in gara per gli ultimi 10 posti della finale di sabato 16 maggio. L’attesa è soprattutto per la performance della Danimarca, tra le più quotate per la vittoria finale insieme a Finlandia, Grecia e Italia. Eurovision 2026, Israele è in finale. Ma non tutti sono d’accordo X Leggi anche › Sal Da Vinci infiamma l’Eurovision 2026: i pronostici dopo la semifinale di ieri Eurovision 2026, seconda semifinale: orario e dove vederla stasera 14 maggio. Come martedì scorso, alle 20.15 su Rai 2 e RaiPlay c’è l’anteprima con Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, che dalle 21. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Saranno 15 i cantanti in gara per 10 posti in finale. Grande attesa per la performance del danese Søren Torpegaard Lund, molto quotato fra i bookmakers

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