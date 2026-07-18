L’asse Cina-Russia solleva interrogativi sul futuro dell’Italia e dell’Europa

Recentemente, un analista ha evidenziato le incertezze e le divisioni all’interno del cosiddetto “campo largo” italiano riguardo alle scelte di politica estera. In particolare, si sono sollevate questioni sull’asse tra Cina e Russia e le sue implicazioni per l’Italia e l’Europa. La discussione si concentra sulle posizioni divergenti tra le forze politiche e gli orientamenti strategici adottati, evidenziando come queste differenze possano influenzare le future scelte di politica estera del Paese.

Nei giorni scorsi Vittorio Emanuele Parsi ha acceso i riflettori sulle perduranti ambiguità e divisioni del “campo largo” in materia di politica estera. Parsi ha ragione quando afferma che si tratta di un problema “enorme” per il centrosinistra perché rischia di minarne alle radici la credibilità come alternativa di governo. In un passaggio della sua intervista a Formiche.net Parsi si chiede le ragioni della persistente ambivalenza rappresentata non solo dalle recenti uscite di Conte e Patuanelli, ma anche dai silenzi di Elly Schlein. Un primo fattore esplicativo è che anche il centrosinistra è vittima della diffusa sindrome dell'”eterno presente” ovvero dell’incapacità di cogliere i processi che legano in profondità i singoli accadimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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