Droni missili e satelliti Ecco l’asse Russia-Cina

Droni, missili e satelliti costituiscono l’asse tra Russia e Cina. La costellazione satellitare Starlink, originariamente creata come rete di comunicazione, è ora considerata un asset strategico utilizzabile in diversi scenari, anche di natura bellica. La tecnologia permette di comunicare, guidare droni, correggere il tiro dell’artiglieria e coordinare operazioni di evacuazione.

Starlink, da costellazione satellitare, è oggi un asset strategico, impiegabile in scenari bellici, critici e non convenzionali. Serve a comunicare, guidare droni, correggere il tiro dell’artiglieria, coordinare evacuazioni. Proprio per questo è finita dentro i dossier più sensibili della cooperazione militare tra Mosca e Pechino. A raccontarlo è un’inchiesta congiunta di The Insider, Der Spiegel e Le Monde. I tre media hanno ottenuto presentazioni e protocolli riservati legati a una serie di forum militari sino-russi mai pubblicizzati. I documenti, secondo l’inchiesta, mostrano un livello di cooperazione molto più profondo di quello ammesso ufficialmente: armi spaziali, difesa aerea e missilistica, droni autonomi, veicoli corazzati, aviazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

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