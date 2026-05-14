Crisi dell’auto i produttori europei scelgono l’asse con la Cina | È l’unico modo per sopravvivere Ma l’Italia per ora resta tagliata fuori

Da open.online 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, i produttori europei di automobili hanno deciso di rafforzare i rapporti con la Cina, considerandolo un elemento essenziale per continuare a operare sul mercato. Questa scelta avviene in un momento di crisi nel settore automobilistico europeo, che ha portato alcune aziende a puntare sulla collaborazione con le aziende cinesi. L’Italia, invece, non ha ancora partecipato a questa strategia, rimanendo esclusa dalle nuove alleanze.

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Per anni l’industria automobilistica europea ha guardato alla Cina come a una minaccia. Ora la situazione si sta ribaltando. Di fronte a costi dell’energia troppo alti, domanda debole e ritardi nell’innovazione, una parte dei costruttori occidentali comincia a considerare i rivali cinesi non solo come avversari, ma come possibili salvagenti. Stellantis con Leapmotor, Ford in dialogo con Geely e non solo. Il messaggio che arriva dai vertici del settore è sempre più chiaro: per sopravvivere, l’automotive europeo potrebbe dover imparare a condividere tecnologia, fabbriche e catene di fornitura proprio con chi fino a ieri veniva descritto come il principale pericolo.🔗 Leggi su Open.online

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