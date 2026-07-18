Oltre 70 medici e infermieri, vincitori di concorsi e licenziatisi dal settore privato, non sono stati assunti dopo aver firmato i contratti con l’Asl di Lecce. La direzione ha bloccato le assunzioni, lasciando senza lavoro chi aveva lasciato il settore privato per entrare nel pubblico. La procedura di assunzione si è fermata prima dell’inizio del rapporto di lavoro. I professionisti avevano già lasciato i loro precedenti impieghi in attesa di iniziare con l’azienda sanitaria.

Avevano vinto i concorsi, si erano licenziati dai propri posti di lavoro nel settore privato ed erano pronti a firmare un nuovo contratto con la Asl di Lecce. Ma, oggi, 72 tra medici, infermieri e biologi, sono disoccupati. Un paradosso in un momento in cui tra l’atavica carenza di personale, le ferie da garantire al personale in servizio e l’arrivo massiccio di turisti, gli ospedali pugliesi sono sempre più sotto pressione. Eppure è quanto sta accadendo dopo le due direttive emanate dal presidente della Regione, Antonio Decaro, per mettere ordine a tutte le spese della sanità. Il collo di bottiglia si è creato nella Asl di Lecce in due vicende parallele. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Lasciano il privato per lavorare all'Asl, ma scatta il blocco delle assunzioni: oltre 70 tra medici e infermieri restano senza lavoro

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