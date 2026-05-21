Blasioli Pd sulla Asl | Tutti gli infermieri senza salario accessorio ma incarichi per 12 prescelti
Un rappresentante del Partito Democratico ha segnalato che tutti gli infermieri dell'Asl di Pescara non ricevono il salario accessorio. Nel frattempo, sono stati assegnati incarichi di funzione professionale a dodici infermieri scelti. La questione riguarda la differenza tra il trattamento economico generale e le assegnazioni di incarichi specifici all'interno del personale sanitario. La situazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale del politico.
“Tutti gli infermieri della Asl di Pescara senza salario accessorio, mentre spuntano ‘incarichi di funzione professionale’ per soli 12 prescelti. Con lo stipendio di luglio 2025, centinaia di infermieri, operatori sanitari e personale amministrativo della Asl di Pescara, e anche delle altre Asl. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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