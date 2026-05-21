Blasioli Pd sulla Asl | Tutti gli infermieri senza salario accessorio ma incarichi per 12 prescelti

Un rappresentante del Partito Democratico ha segnalato che tutti gli infermieri dell'Asl di Pescara non ricevono il salario accessorio. Nel frattempo, sono stati assegnati incarichi di funzione professionale a dodici infermieri scelti. La questione riguarda la differenza tra il trattamento economico generale e le assegnazioni di incarichi specifici all'interno del personale sanitario. La situazione è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione ufficiale del politico.

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