La grande fuga di medici e infermieri dall’Asst lecchese | in una settimana lasciano in undici

Nell’Asst lecchese, sono undici i medici e infermieri che in meno di sette giorni hanno presentato le dimissioni e lasciato il loro incarico. La situazione si verifica in un periodo in cui il personale sanitario sta attraversando un momento di turnover significativo. I professionisti coinvolti operavano in diverse aree dell’ospedale, e la decisione di abbandonare il servizio ha causato preoccupazioni tra i colleghi e le autorità sanitarie locali. La questione riguarda la gestione del personale in un momento di crescente domanda di assistenza.

Lecco – La grande fuga. In una settimana o poco più si sono dimessi e hanno abbandonato le corsie e gli ambulatori della sanità pubblica lecchese sette infermieri, un’ostetrica, una radiologa, un fisioterapista e un tecnico della riabilitazione psichiatrica che prestavano servizio tra le fila dell’Asst provinciale. Il delegato sindacale tira le somme A tirare le somme dell’esodo di massa è Ercole Castelnuovo, delegato sindacale aziendale della Rsu di lungo corso. “I concorsi per reclutare infermieri e non solo in questa Asst vanno deserti e chi viene assunto appena può scappa, a causa dell’organizzazione del lavoro sempre più gravosa, della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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