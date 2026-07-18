Lascia un borsone al McDonald’s della stazione | dentro 20 chili di marijuana arrestato un ventenne

Un ventenne è stato arrestato a Bergamo dopo essere stato trovato in possesso di 20 chili di marijuana in un'area vicino alla stazione ferroviaria e delle autolinee. L’arresto è stato effettuato dai Carabinieri durante un servizio di controllo. Nel corso dell’intervento, il giovane ha lasciato un borsone nel ristorante McDonald's della stazione, all’interno del quale sono stati scoperti i 20 chili di sostanza stupefacente.

Bergamo. I Carabinieri hanno arrestato un ventenne italiano trovato in possesso di 20 chilogrammi di marijuana durante un servizio di controllo nell’area della stazione ferroviaria e delle autolinee di Bergamo. Il giovane, residente a Roma e già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì 17 luglio. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bergamo stavano svolgendo un’attività di osservazione quando hanno notato il ragazzo entrare nel McDonald’s accanto alla stazione con un voluminoso borsone nero. Dopo pochi minuti il ventenne è uscito dal locale senza il bagaglio, dirigendosi verso le pensiline degli autobus. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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