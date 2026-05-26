Da Bangkok a Fiumicino con 20 chili di marijuana in valigia | arrestato corriere della droga

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino con 20 chili di marijuana nascosti in valigia. La droga era celata in involucri sottovuoto e contrassegnata con tag di tracciamento, tecniche usate dai trafficanti per nascondere la sostanza durante il trasporto. La droga proveniva da Bangkok e era destinata all’Italia.