Da Bangkok a Fiumicino con 20 chili di marijuana in valigia | arrestato corriere della droga
Un uomo è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino con 20 chili di marijuana nascosti in valigia. La droga era celata in involucri sottovuoto e contrassegnata con tag di tracciamento, tecniche usate dai trafficanti per nascondere la sostanza durante il trasporto. La droga proveniva da Bangkok e era destinata all’Italia.
Involucri sottovuoto e tag di tracciamento nei bagagli sono le strategie con le quali i narcotrafficanti nascondono droga in valigia. Come nel caso di circa 20 chili scoperti all'aeroporto di Fiumicino, provenienti dalla Thailandia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Arrestato corriere della droga a Picanello: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaDurante un'operazione di contrasto allo spaccio di droga, la polizia ha arrestato un uomo a Picanello, trovandolo in possesso di oltre 15 chili di...
Picanello, arrestato corriere della droga: sequestrati oltre 15 chili di marijuanaNella zona di Picanello, un uomo è stato arrestato durante un’operazione della polizia mirata a contrastare lo spaccio di droga.
Argomenti più discussi: Dal Sanzio al mondo estate tra Barcellona, Londra e New York. E il ponte Dat su Fiumicino avvicina gli Usa alle Marche; Fiumicino - Droga a fiumi dal sud-est asiatico: sequestrati 20 kg di marijuana nascosti in un bagaglio, arrestato uno svizzero.
Droga da Bangkok all'Italia passando per Fiumicino: corriere arrestato in aeroporto facebook
Da Bangkok a Fiumicino con 20 chili di marijuana in valigia: arrestato corriere della drogaInvolucri sottovuoto e tag di tracciamento nei bagagli sono le strategie con le quali i narcotrafficanti nascondono droga in valigia ... fanpage.it
Nel bagaglio da stiva Svizzero proveniente da Bangkok trovato con 19,5 kg di marijuana a Fiumicino, arrestatoI finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell'ambito delle attività di contrasto al narcotraffico allo scalo aeroportuale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, hanno arrestato un passeggero svizzero ... bluewin.ch
come fai di solito a capire quali quartieri sono sicuri in cui soggiornare mentre viaggi da solo? reddit