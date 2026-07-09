Durante un controllo a San Cristoforo, la Polizia ha scoperto quasi 4 chili di marijuana nascosti in due lavatrici vecchie. Un uomo di 34 anni è stato arrestato sul posto. La droga è stata sequestrata. La polizia ha fermato l’uomo e lo ha portato in commissariato. La notizia è stata resa nota dalla questura.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo della Polizia a San Cristoforo. Un 34enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso di quasi 4 chilogrammi di marijuana nascosti tra l’auto e un ingegnoso nascondiglio ricavato all’interno di due vecchie lavatrici. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Catania, impegnati in un servizio mirato di contrasto allo spaccio di droga nel quartiere San Cristoforo. Il nervosismo durante il controllo ha insospettito gli agenti. Durante un servizio di pattugliamento in via Plebiscito, i poliziotti hanno fermato un’auto condotta dal 34enne per un normale controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Dayitalianews.com - Catania, nascondeva quasi 4 chili di marijuana dentro due vecchie lavatrici: arrestato un 34enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrestato a Catania con oltre 2 chili di droga: sequestrate cocaina, crack e marijuanaUn uomo è stato arrestato a Catania con più di due chili di droga tra cocaina, crack e marijuana.

VIDEO | Quasi dieci chili di marijuana nascosti nell'armadio della camera da letto: arrestato 21enneUn giovane di 21 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha trovato quasi dieci chili di marijuana e hashish nascosti nell’armadio della sua...