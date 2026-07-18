Una giovane ha restituito 500 euro dimenticati in un bancomat a Catania. La segnalazione ha fatto il giro delle cronache locali, sottolineando l’atto di onestà. La ragazza ha preso contatto con la banca per consegnare il denaro, che era stato lasciato accidentalmente nello sportello. Non ci sono altre persone coinvolte o motivazioni note. L'episodio ha suscitato commenti positivi sui social network.

È stato segnalato un gesto di grande onestà e senso civico a Catania, dove una giovane ha riconsegnato 500 euro dimenticati presso uno sportello bancario. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto protagonista una ragazza che si è rivolta alla Polizia di Stato per restituire la somma, permettendo così di rintracciare il legittimo proprietario. Il gesto della giovane Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella zona Vulcania di Catania. La giovane, mentre si accingeva a effettuare un prelievo presso uno sportello ATM, ha notato la presenza di alcune banconote all’esterno del dispositivo. Senza esitazione, ha raccolto il denaro e si è recata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” per consegnare l’intera somma agli agenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lascia 500 euro al bancomat per errore a Catania, decisiva l'onestà di una ragazza: il finale è da applausi

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