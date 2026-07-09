Preleva al bancomat ma viene distratta Derubata di 1.500 euro

Una donna si è recata al bancomat per effettuare un prelievo, ma è stata distratta e ha perso 1.500 euro. In pochi attimi, il denaro è sparito dal suo conto. La famiglia ha deciso di denunciare l’accaduto per avvertire altri utenti di possibili raggiri. L’episodio si è verificato in una zona di Cerro Maggiore, dove si sono verificati altri casi simili.

Entra al bancomat per prelevare, ma in pochi istanti si ritrova senza 1.500 euro. È l’episodio denunciato da una famiglia di Cerro Maggiore, che ha deciso di raccontare quanto accaduto per mettere in guardia altri cittadini dal raggiro. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi alla filiale UniCredit. Secondo il racconto del marito della vittima, la donna era entrata nell’area riservata agli sportelli automatici poco prima delle 11 per effettuare un prelievo. Dopo di lei è entrato un uomo, che sembrava un normale cliente. Mentre la donna digitava il codice Pin, lo sconosciuto le si è avvicinato, invadendo il suo spazio e posizionandosi davanti al bancomat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Come PRELEVARE DENARO da un BANCOMAT (Guida Facile)

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