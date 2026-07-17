Una ragazza catanese ha consegnato alla polizia 500 euro trovati allo sportello di un bancomat. La giovane si è presentata spontaneamente per restituire il denaro che aveva dimenticato. La somma era rimasta nello sportello bancario, e lei ha deciso di consegnarla alle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati altri dettagli sulla provenienza del denaro o sulle circostanze del ritrovamento.

Un gesto di responsabilità e di grande senso civico di una ragazza catanese che si è rivolta alla polizia di Stato per consegnare 500 euro che erano stati dimenticati in uno sportello bancario della città. La giovane stava per effettuare un prelievo presso uno sportello Atm della zona Vulcania quando si è accorta della presenza di diverse banconote all’esterno del macchinario dimenticate da chi, prima di lei, aveva compiuto delle operazioni bancarie. La giovane non ci ha pensato due volte e, raccolte le banconote, ha consegnato l’intera somma ai poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, in modo da cercare di risalire al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ragazza catanese trova 500 euro allo sportello bancomat e li consegna a polizia

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