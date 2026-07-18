L’arte di andare a funghi per trovare anche se stessi | lo zen di Matteo Righetto

Il titolo del libro è Lo zen e l’arte di andare a funghi. Non “Lo zen e l’arte di andare per funghi”. Sto parlando dell’ultima fatica di Matteo Righetto. Se ci pensate la differenza non è di poco conto. Un conto (scusate il bisticcio di parole) è “andare a” e un altro è “andare per”. Nel primo caso c’è un moto, nel secondo uno scopo. E l’insegnamento del libro, o meglio, del manuale è appunto quello di imparare a muoversi nei boschi (ogni bosco è diverso, è un luogo “magico” e fra tutti i luoghi magici io amo le faggete, ma la mia preferenza esula da questo contesto) senza meta e in qualche modo riscoprendo anche la nostra natura ancestrale, posto che i primi uomini furono cacciatori e raccoglitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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