In alcune corse, i taxi a Firenze diventano spazi di confessione, dove i passeggeri condividono storie personali e momenti di introspezione. Le conversazioni si susseguono tra le vie della città, trasformando l’abitacolo in un luogo di ascolto e riflessione. Le storie raccontate vanno da ricordi di vita a emozioni profonde, offrendo uno sguardo intimo sui passaggi di chi si affida a un passaggio urbano.

Tra le vie di Firenze, l'abitacolo di un taxi si trasforma in un luogo intimo e protetto: un po’ confessionale, un po’ seduta di terapia. Ogni corsa è così un’occasione di immedesimazione attraverso i racconti dei passeggeri. Già, sono proprio loro i protagonisti di Taxi Zen. Quindici storie vere per ritrovare sé stessi senza fuggire dalla realtà, il libro scritto dalla tassista fiorentina Claudia Innocenti. Il volume è in libreria dal 14 luglio, oltre che sulle principali piattaforme di acquisto online. «È un memoir del mio viaggio come tassista – racconta la conducente 37enne – Gran parte dei racconti nasce proprio da storie vere vissute durante il servizio a Firenze, dal rapporto con i clienti che salgono in macchina e spesso finiscono per confidarsi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Quando il taxi diventa un confessionale: 15 storie vere (e «zen») per ritrovare se stessi tra le vie di Firenze

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