Un nuovo libro esplora l’attività di andare a funghi come forma di meditazione laica e resistenza silenziosa al ritmo frenetico della vita moderna. L’autore descrive questa pratica come un gesto di libertà e disobbedienza pacifica, che permette di connettersi con il bosco e di trovare un momento di calma lontano dal caos urbano. Nel testo si evidenzia come questa attività rappresenti un atto di resistenza contro l’omologazione e la frenesia della civiltà contemporanea.

Andare a funghi, gesto antico, meditazione laica, resistenza silenziosa contro il caos frenetico del mondo contemporaneo.«Andare a funghi è un atto di libertà. un gesto sovversivo di pacifica disobbedienza, un atto di resistenza contro l’omologazione di una civiltà fatta di traffico automobilistico, frastuono, orari, agende fitte». Lo scrittore Matteo Righetto riflette sull’esperienza del bosco e della raccolta dei funghi nel nuovo libro Lo zen e l’arte di andare a funghi (Feltrinelli, 124 pagine, 14 euro). Un saggio filosofico che riscopre la lentezza, invita a disintossicarsi dall’ossessione della produttività e a recuperare un rapporto non predatorio con la natura. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Matteo Righetto, il nuovo libro «Lo zen e l’arte di andare a funghi»: «Per capire la vita serve un bosco»

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La mia recensione di #LoZenELArteDiAndareAFunghi Matteo Righetto @feltrinellied Un libro che riesce a penetrare nelle nostre anime spente, a rinnovare l'entusiasmo, a ritrovare noi stessi. #PaesaggiInteriori a #CasaLettori casadeilettori.blogspot.com/2026 x.com

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