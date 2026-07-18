Una nuova trattativa potrebbe coinvolgere un difensore, con l’arrivo di un giocatore proveniente dall’estero. La società non ha ancora deciso di cedere il calciatore attuale e aspetta offerte molto allettanti. Le mosse di mercato recenti hanno acceso discussioni sulla composizione della linea difensiva in vista della prossima stagione. La dirigenza valuta attentamente le proposte, senza fretta di cambiare l’attuale assetto della rosa.

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus: la dirigenza non ha fretta di cedere Kalulu ma aprirà i dialoghi solo di fronte a proposte irrinunciabili. Le recenti e repentine manovre in entrata portano a galla inevitabili riflessioni sull’assetto della retroguardia per la imminente stagione agonistica. Sulle pagine del quotidiano Tuttosport si analizza attentamente la posizione di Pierre Kalulu, il cui spazio potrebbe subire variazioni importanti. Ci si chiede infatti se il centrale possa effettivamente lasciare Torino dopo l’arrivo di Celik. La strategia iniziale del club è chiara, in quanto l’area tecnica vorrebbe trattenerlo in rosa per mantenere inalterata la profondità del reparto sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’arrivo di Celik può cambiare il destino di Kalulu? I piani della Juventus e i possibili scenari

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