Il Sunderland ha manifestato interesse per Muharemovic, un difensore attualmente in forza alla Juventus. La società inglese potrebbe proporre un'offerta per il giocatore, che potrebbe portare a un ricavo importante per la Juventus. Questa eventuale cessione potrebbe influenzare i piani di mercato della squadra italiana, che valuta possibili alternative e strategie di rafforzamento. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

di Luca Fiore Muharemovic è nel mirino del Sunderland e la dirigenza bianconera potrebbe ricevere un ricco incasso per finanziare nuovi colpi in entrata. Il futuro di Tarik Muharemovic potrebbe scriversi in Premier League. Il Sunderland, infatti, ha messo nel mirino il difensore del Sassuolo, manifestando un interesse concreto che rischia di cogliere alla sprovvista la concorrenza. Gli inglesi sembrano disposti a soddisfare le richieste economiche dei neroverdi, spingendosi fino a 40 milioni di euro. Questa cifra per il contratto del giocatore sta cambiando gli scenari, tagliando fuori le altre pretendenti. La società britannica vuole chiudere in tempi brevissimi, superando l’approccio della Juventus, che monitorava da due settimane il profilo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il Sunderland piomba su Muharemovic: la Juventus può cambiare i piani per il difensore! Cosa sta succedendo

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