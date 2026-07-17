Kalulu può lasciare la Juve dopo l’arrivo di Celik? Cosa si cela dietro la mossa dei bianconeri
Kalulu potrebbe lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Zeki Çelik. La società ha deciso di cedere un giocatore di rilievo per fare spazio alla nuova acquisizione, che ha totalizzato 45 presenze, un gol e quattro assist nell’ultima stagione. La mossa si inserisce in un piano di rotazioni e rinnovamento della rosa, senza specificare quale calciatore sia coinvolto nella possibile cessione.
che devono fare una cessione illustre. L’innesto di Zeki Çelik sulla corsia destra bianconera – forte di un bottino da 45 presenze, un gol e 4 assist collezionati nell’ultima stagione – non rappresenta soltanto un innesto di spessore per aumentare la concorrenza interna della rosa. Sulla carta, l’esterno turco va a sostituire numericamente Joao Mario, rientrato dal Bologna e promesso sposo della Fiorentina, andando ad affiancarsi all’intoccabile Pierre Kalulu, reduce da un’annata da vero stakanovista. In realtà, l’acquisto a parametro zero nasconde una precisa e lungimirante mossa di mercato dei dirigenti bianconeri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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