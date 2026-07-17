Kalulu può lasciare la Juve dopo l’arrivo di Celik? Cosa si cela dietro la mossa dei bianconeri

Notizia in breve

Kalulu potrebbe lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Zeki Çelik. La società ha deciso di cedere un giocatore di rilievo per fare spazio alla nuova acquisizione, che ha totalizzato 45 presenze, un gol e quattro assist nell’ultima stagione. La mossa si inserisce in un piano di rotazioni e rinnovamento della rosa, senza specificare quale calciatore sia coinvolto nella possibile cessione.