Kalulu può lasciare la Juve dopo l’arrivo di Celik? Cosa si cela dietro la mossa dei bianconeri

Da juventusnews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kalulu potrebbe lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Zeki Çelik. La società ha deciso di cedere un giocatore di rilievo per fare spazio alla nuova acquisizione, che ha totalizzato 45 presenze, un gol e quattro assist nell’ultima stagione. La mossa si inserisce in un piano di rotazioni e rinnovamento della rosa, senza specificare quale calciatore sia coinvolto nella possibile cessione.

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che devono fare una cessione illustre. L’innesto di  Zeki Çelik  sulla corsia destra bianconera – forte di un bottino da  45 presenze, un gol e 4 assist  collezionati nell’ultima stagione – non rappresenta soltanto un innesto di spessore per aumentare la concorrenza interna della rosa. Sulla carta, l’esterno turco va a sostituire numericamente Joao Mario, rientrato dal Bologna e promesso sposo della Fiorentina, andando ad affiancarsi all’intoccabile  Pierre Kalulu, reduce da un’annata da vero stakanovista. In realtà, l’acquisto a parametro zero nasconde una precisa e lungimirante mossa di mercato dei dirigenti bianconeri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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