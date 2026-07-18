Larissa Iapichino ha concluso al terzo posto nella gara di salto in lungo durante l’undicesima tappa della Diamond League, il principale circuito internazionale di atletica. La competizione si è svolta nel giorno del suo 24° compleanno. Durante la stessa manifestazione, la campionessa ha ottenuto un buon risultato nel salto, mentre un’atleta ha superato i 7 metri in una gara di salto in lungo.

Larissa Iapichino ha festeggiato il suo 24mo compleanno con una bel terzo posto nella gara di salto in lungo che ha animato l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. La fuoriclasse toscana è tornata in pedana a un paio di settimane dallo splendido volo di Eugene, dove atterrò a 7.12 metri e siglò il record italiano, levandolo alla mamma Fiona May, e si è resa prova di una bella prova nel sempre prestigioso scenario dello Stadio Olimpico di Londra. L’argento mondiale indoor è balzata in testa alla gara grazie al balzo da 6.82 metri (0,3 ms di vento a favore) siglato al secondo tentativo, dopo un’apertura da 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Larissa Iapichino festeggia il compleanno sul podio. Bel salto in Diamond League, Mihambo supera i 7 metri

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