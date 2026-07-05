Larissa Iapichino supera mamma Fiona May | record italiano nel salto in lungo con 7,12

Notizia in breve

Larissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo con 7,12 metri a Eugene, superando il precedente di Fiona May, che durava da 28 anni. Con questa prestazione, l'atleta ha anche segnato la miglior misura europea stagionale. Nella stessa gara, ha ottenuto il secondo posto nella Diamond League, alle spalle di Tara Davis-Woodhall. La performance di Iapichino rappresenta un risultato storico per l’atletica italiana.