Larissa Iapichino supera mamma Fiona May | record italiano nel salto in lungo con 7,12
Larissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo con 7,12 metri a Eugene, superando il precedente di Fiona May, che durava da 28 anni. Con questa prestazione, l'atleta ha anche segnato la miglior misura europea stagionale. Nella stessa gara, ha ottenuto il secondo posto nella Diamond League, alle spalle di Tara Davis-Woodhall. La performance di Iapichino rappresenta un risultato storico per l’atletica italiana.
A Eugene l’azzurra firma la migliore prestazione europea stagionale e cancella dopo 28 anni lo storico 7,11 di Fiona May. Secondo posto nella Diamond League alle spalle di Tara Davis-Woodhall Larissa Iapichino entra nella storia dell’atletica italiana e scrive una pagina indimenticabile della sua carriera. Nella nona tappa della Diamond League, disputata a Eugene, negli Stati Uniti, la lunghista azzurra ha stabilito il nuovo record italiano del salto in lungo con la misura di 7,12 metri, superando di un solo centimetro il primato nazionale di 7,11 appartenuto per quasi ventotto anni alla madre, Fiona May. Un risultato che consacra definitivamente la fiorentina tra le migliori atlete al mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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