Larissa Iapichino ha ottenuto il terzo posto nel salto in lungo alla tappa londinese della Diamond League. La gara si è svolta il 18 luglio 2026, nel giorno del suo 24° compleanno. La atleta italiana ha concluso tra i migliori in una competizione internazionale di alto livello.

LONDRA – Terzo posto per Larissa Iapichino, 24 anni oggi 18 luglio 2026, nella gara del salto in lungo dell’undicesima tappa della Diamond League, il prestigioso circuito dell’atletica mondiale. A Londra, l’azzurra ha ottenuto la miglior misura al terzo salto, 6,82 metri, a trenta centimetri dal record italiano che aveva stabilito due settimane fa ad Eugene. La gara è stata vinta al quinto e penultimo salto dalla tedesca Malaika Mihambo con 7,05, primato stagionale. A superare la lunghista fiorentina delle Fiamme Oro all’ultimo salto è stata la statunitense Claire Bryant, seconda con 6,94. Oggi, nel giorno del 24esimo compleanno, Larissa ha aperto la serie con 6,45, poi il 6,2 con 0. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Larissa Iapichino compie 24 anni: è terza nel lungo della Diamond League a Londra

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