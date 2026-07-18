Iapichino terza con 6,82 nel lungo della Diamond League a Londra

Larissa Iapichino si è piazzata terza nel salto in lungo femminile alla tappa londinese della Diamond League, con un miglior salto di 6,82 metri. La gara si è svolta nell'undicesima tappa del circuito. La atleta ha completato i suoi tentativi nel corso della competizione, ottenendo come miglior risultato quello indicato. La competizione ha visto altre atlete competere con salti superiori o vicini a questa misura.

Larissa Iapichino ha chiuso in terza posizione con un miglior salto di 6.82 la gara del salto in lungo donne dell'undicesima tappa della Diamond League 2026, disputata a Londra, al termine di una gara condotta in testa sino alla quinta prova, quando la tedesca campionessa europea Malaika Mihambo è atterrata nell'unico tentativo valido della giornata a 7.05, mentre poi all'ultimo balzo anche la statunitense Claire Brayant l'ha superata con 6,94., Per la 24enne atleta fiorentina, che proprio oggi ha festeggiato il proprio compleanno, una prestazione meno brillante della precedente a Eugene dove aveva battuto con 7.12 il vecchio primato italiano della madre Fiona May risalente al 1998, con un primo salto a 6. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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A Stoccolma Iapichino seconda nel lungo | Diamond League di Atletica 2026

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