L’atleta italiana si è piazzata terza nel salto in lungo alla Diamond League di Londra, con una misura di 6,82 metri. La competizione si è svolta nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno. Ha concluso dietro a due avversarie, una delle quali ha superato di poco la sua misura. Questa è la terza volta in questa stagione che l’atleta raggiunge il podio nel massimo circuito internazionale.

Nel giorno del suo 24° compleanno, l’azzurra chiude alle spalle di Mihambo e Bryant. Per la fiorentina è il terzo podio stagionale nel massimo circuito internazionale. Larissa Iapichino resta sul podio in Diamond League. Nel giorno del suo 24° compleanno, l’azzurra ha chiuso al terzo posto la gara di salto in lungo a Londra, atterrando a 6.82. Per la fiorentina, al rientro in gara due settimane dopo il 7.12 di Eugene che le era valso il nuovo record italiano, si tratta del terzo podio stagionale nel massimo circuito internazionale dell’atletica leggera. Iapichino ha aperto la sua gara all’Olympic Stadium con un salto da 6.45, con vento nullo. La misura decisiva per salire sul podio è arrivata al secondo tentativo, quando l’azzurra ha trovato un 6. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Diamond League, Iapichino sul podio a Londra: terza nel lungo con 6.82

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