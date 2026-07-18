Larissa Iapichino, atleta italiana del salto in lungo, torna in gara nel suo 24° compleanno, partecipando alla tappa di Diamond League a Londra. È la sua prima competizione dopo aver stabilito il record nazionale e si prepara per gli Europei di Birmingham. La atleta ha raccontato di aver vissuto emozioni intense, anche più grandi di quelle legate ai record, condividendo il suo percorso dagli amici alla famiglia. La sua presenza a Londra rappresenta l’ultimo test prima delle grandi competizioni europee.

Torna in gara, da neoprimatista italiana del lungo, nel giorno del suo 24° compleanno: Larissa Iapichino, nell’ultima uscita agonistica prima degli Europei di Birmingham, oggi è tra le protagoniste della tappa di Diamond League di Londra. Gareggiare in un giorno così speciale è una fortuna o una iattura? "Non mi è mai capitato, anche se più volte mi sono trovata lontana da casa per via dell’atletica. Nel 2019, per esempio, agli Europei Under 20 di Boras, in Svezia, unimmo il mio compleanno a quello del decathleta Dario Dester e del marciatore Aldo Andrei. Londra e l’Inghilterra, per via delle origini di mamma, sono una seconda casa. E trovarsi in uno stadio così, con un’atmosfera pazzesca, vale la miglior festa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Larissa: "Dagli amici a mamma Fiona, vi racconto tutto. Il record? C'è stata un'emozione più grande"

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