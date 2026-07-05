Larissa Iapichino ha stabilito il nuovo record italiano nel salto in lungo, superando il risultato della madre Fiona May. L’atleta ha ottenuto la miglior misura durante una competizione a Eugene, in Oregon, tra il 4 e il 5 luglio. La vittoria ha rappresentato sia un record ufficiale sia un momento di grande emozione personale, accompagnato da un abbraccio con la madre. L’evento si è svolto nella notte italiana, segnando una tappa significativa nella carriera di Iapichino.

Ci sono record che si guardano sul tabellone e record che si guardano dritti negli occhi di chi ami. A Eugene, in Oregon, nella notte italiana tra il 4 e il 5 luglio, Larissa Iapichino ha vissuto entrambe le cose insieme. Al primo salto della gara, sulla pedana leggendaria dell’Hayward Field, ha volato a 7,12 metri. Un centimetro. Un solo, piccolissimo centimetro in più rispetto al record italiano che resisteva da 28 anni: quello di sua madre, Fiona May, fissato a Budapest il 22 agosto 1998. Larissa non era ancora nata: sarebbe arrivata al mondo quattro anni dopo. Ha impiegato tutta una vita, e un centimetro esatto, per raggiungere quella misura e superarla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Larissa Iapichino supera mamma Fiona May, è record nel salto in lungo: l’orgoglio e l’abbraccio più bello

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