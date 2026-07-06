Larissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo durante una tappa della Diamond League a Eugene, Oregon. Con un salto di 7,12 metri, ha superato di un centimetro il record che durava da 28 anni. Dopo aver ottenuto il risultato, ha chiamato la madre, Fiona, prima di commentare pubblicamente l’impresa. La giovane atleta ha espresso emozione e soddisfazione per la conquista.

Firenze, 6 luglio 2026 – “Mamma Fiona? È la prima persona che ho chiamato dopo aver battuto il suo record”. Larissa Iapichino, 24enne fiorentina dal grande talento, si gode l’impresa nella tappa di Eugene (Oregon) della Diamond League, dove con 7,12 ha battuto per un centimetro il record italiano del salto in lungo che resisteva da 28 anni. Un ottimo viatico in vista degli Europei di Birmingham in agosto e per continuare un percorso di crescita continua sotto la guida del babbo Gianni, ex azzurro di salto con l’asta. Siccome lo sport (e l’ atletica in particolare) è capace di realizzare sogni e costruire emozioni straordinarie, ecco che l’impresa sportiva di Larissa si colora come una favola particolare e affascinante ed entra nella storia anche al di là dei brillanti motivi tecnici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ho battuto mamma Fiona”. Larissa Iapichino e il nuovo record: “Che emozione, ma anche lei è felice”

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Larissa Iapichino: record storico, battuta mamma Fiona May

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