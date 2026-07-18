Il caldo estremo sta per finire, con le temperature che raggiungeranno il picco oggi dopo 30 giorni sopra la media. Da domani, su tutta la penisola, si assisterà a un calo progressivo. L’arrivo di aria artica dalla Norvegia porterà temporali e un clima più normale. La fase di caldo intenso si concluderà presto, lasciando spazio a condizioni più fresche e a un'estate meno calda rispetto alle settimane precedenti.

Roma, 18 luglio 2026 – Il caldo estremo ha le ore contate. Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, oggi si toccherà il picco della terza ondata di calore e già da domani le temperature inizieranno a scendere su tutta la penisola. Ma per un po’ di refrigerio bisognerà attendere ancora un poco. La svolta arriverà dalla prossima settimana, quando si registrerà un calo termico di almeno cinque gradi da Nord a Sud, con le massime che torneranno ad assestarsi tra i 30 e i 33°C. https:www.quotidiano.netvideocronacacaldo-estremo-almeno-fino-al-20-luglio-temperature-oltre-i-40-gradi-nelle-isole-maggiori-y7ofyaz5 In arrivo l’aria artica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’aria artica dalla Norvegia ci salverà dall’afa, il caldo estremo ha le ore contate. Poi temporali e un’estate ‘normale’

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