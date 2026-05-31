temporali e rischio grandine in arrivo caldo e afa hanno le ore contate a milano e in lombardia le previsioni meteo

Una perturbazione porterà temporali e rischio di grandine nel fine settimana, facendo calare le temperature dopo i picchi di 35-36 gradi registrati negli ultimi giorni a Milano e in alcune zone della Lombardia. Le condizioni meteo cambieranno con l’arrivo di piogge e temporali, riducendo il caldo e l’afa che hanno caratterizzato le ultime giornate. La perturbazione è prevista interessare la regione nel fine settimana.

Milano, 31 maggio 2026 – Caldo e afa hanno le ore contate. Dopo i picchi di 35-36 gradi degli ultimi giorni a Milano e in alcune province della Lombardia le temperature dovrebbero abbassarsi a causa dell’arrivo di una perturbazione. Ma quando? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni. Fine maggio al sole e caldo. L’ultimo giorno di maggio si apre all’insegna di condizioni meteorologiche favorevoli per molte regioni. Secondo gli esperti de ilMeteo.it, la presenza di un robusto campo di alta pressione continua infatti a garantire cieli in prevalenza sereni e temperature ben al di sopra delle medie tipiche del periodo, con valori particolarmente elevati soprattutto nelle principali pianure del Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Meteo: Confermata la raffica di Temporali con Rischio Grandine. Salvo il 1° Maggio Le Previsioni

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